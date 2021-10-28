Главу Закарпатского облсовета досрочно сняли с должности
Фото: глава Закарпатского облсовета Алексей Петров (facebook.com/OlexiyPetrov)
Депутаты Закарпатского областного совета досрочно сняли с должности главу облсовета Алексея Петрова. Сегодня они выразили ему недоверие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание mukachevo.net.
Сообщается, что Петров пытался перенести очередную сессию облсовета на другую дату, но депутаты были против и назначили временного председателя. После того, как были сняты несколько вопросов с повестки дня, начался процесс досрочного прекращения полномочий Петрова.
По результатам тайного голосования его сняли с должности.
Напомним, Петров является офицером СБУ, летом прошлого года президент Владимир Зеленский назначил его главой Закарпатской ОГА для борьбы с контрабандой.
Но уже спустя полгода губернатором был назначен Анатолий Полосков.