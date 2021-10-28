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Главу Закарпатского облсовета досрочно сняли с должности

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Ужгород, Четверг 28 октября 2021 13:12
Главу Закарпатского облсовета досрочно сняли с должности Фото: глава Закарпатского облсовета Алексей Петров (facebook.com/OlexiyPetrov)
Автор: Александр Мороз

Депутаты Закарпатского областного совета досрочно сняли с должности главу облсовета Алексея Петрова. Сегодня они выразили ему недоверие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание mukachevo.net.

Сообщается, что Петров пытался перенести очередную сессию облсовета на другую дату, но депутаты были против и назначили временного председателя. После того, как были сняты несколько вопросов с повестки дня, начался процесс досрочного прекращения полномочий Петрова.

По результатам тайного голосования его сняли с должности.

Напомним, Петров является офицером СБУ, летом прошлого года президент Владимир Зеленский назначил его главой Закарпатской ОГА для борьбы с контрабандой.

Но уже спустя полгода губернатором был назначен Анатолий Полосков.

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