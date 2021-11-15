Глава Закарпатского облсовета досрочно сложил полномочия
Фото: Алексей Петров сложил полномочия главы Закарпатского облсовета (facebook.com/OlexiyPetrov2)
Глава Закарпатского облсовета Алексей Петров досрочно сложил полномочия. Депутаты приняли его отставку.
Об этом сообщает РБК-Украина, ccылаясь на пресс-службу облсовета.
"Депутаты Закарпатского областного совета удовлетворили заявление спикера облсовета Алексея Петрова о досрочном сложении полномочий председателя Закарпатского облсовета без прекращения полномочий депутата облсовета", - говорится в сообщении.
На очередной сессии Закарпатского областного совета 35 депутатов собрали кворум и проголосовали за отставку действующего председателя облсовета Алексея Петрова.
Напомним,