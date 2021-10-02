Отставка Разумкова: "Слуга народа" не обсуждала кандидата в спикеры ВР

Вопрос отставки спикера Дмитрия Разумкова обсуждался в Трускавце с президентом по инициативе фракции. При этом, вопрос кандидата на замену главы ВР не поднимался

По его словам, президент не говорил депутатам о том, нужно ли поддерживать это решение или нет.

"Это решение было принято большинством. У нас есть принцип принятия решений 70 на 30. Воздержались или проголосовали "против" около 4-5 человек", - рассказал Качура.