Отставка Разумкова: "Слуга народа" не обсуждала кандидата в спикеры ВР

Вопрос отставки спикера Дмитрия Разумкова обсуждался в Трускавце с президентом по инициативе фракции. При этом, вопрос кандидата на замену главы ВР не поднимался
Об этом РБК-Украина сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.
По его словам, президент не говорил депутатам о том, нужно ли поддерживать это решение или нет.
"Это решение было принято большинством. У нас есть принцип принятия решений 70 на 30. Воздержались или проголосовали "против" около 4-5 человек", - рассказал Качура.
Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что процедура отставки Дмитрия Разумкова запланирована на понедельник.
Также, РБК-Украина писало о том, что на мнение президента Украины, отставка главы Верховной рады является внутрифракционным вопросом.