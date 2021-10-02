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Отставка Разумкова: "Слуга народа" не обсуждала кандидата в спикеры ВР

Автор: Сергей Пышкин

Вопрос отставки спикера Дмитрия Разумкова обсуждался в Трускавце с президентом по инициативе фракции. При этом, вопрос кандидата на замену главы ВР не поднимался

Об этом РБК-Украина сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

По его словам, президент не говорил депутатам о том, нужно ли поддерживать это решение или нет.

"Это решение было принято большинством. У нас есть принцип принятия решений 70 на 30. Воздержались или проголосовали "против" около 4-5 человек", - рассказал Качура.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что процедура отставки Дмитрия Разумкова запланирована на понедельник.

Также, РБК-Украина писало о том, что на мнение президента Украины, отставка главы Верховной рады является внутрифракционным вопросом.

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Слуга народаВерховная рада