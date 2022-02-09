Как отсрочка выборов Рады на 2024 год повлияет на рейтинги власти: ответ социолога

По его словам, сейчас голосования и в первом, и во втором туре показывают, что у него есть шансы победить и пока что он выигрывает во всех этих вариантах.

"Учитывая то, что у нас все партии лидерские, то в случае его победы это будет способствовать повышению рейтинга его партии потом на парламентских выборах", - сообщил он.

Социолог считает, что рейтинг президента гораздо больше влияет на рейтинг партии, чем наоборот.

"Если случаются различные коррупционные скандалы и президент на них вяло реагирует, это сказывается и на рейтингах партии. А если в результате парламентской кампании партию Зеленского обойдет какая-то другая партия, то это, как мне кажется, будет меньше влиять на рейтинг президента", - добавил Паниотто.