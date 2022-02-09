Як відстрочка виборів Ради на 2024 рік вплине на рейтинги влади: відповідь соціолога

За його словами, зараз голосування і в першому, і в другому турі показують, що в нього є шанси перемогти і поки що він виграє в усіх цих варіантах.

"З огляду на те, що в нас усі партії лідерські, то в разі його перемоги це буде сприяти підвищенню рейтингу його партії потім на парламентських виборах", - повідомив він.

Соціолог вважає, що рейтинг президента набагато більше впливає на рейтинг партії, ніж навпаки.

"Якщо трапляються різні корупційні скандали і президент на них мляво реагує, це позначається і на рейтингах партії. А якщо в результаті парламентської кампанії партію Зеленського обійде якась інша політсила, то це, як мені здається, буде менше впливати на рейтинг президента", - додав Паніотто.