Каких политиков украинцы хотят видеть у власти: объяснение социолога

Социолог Владимир Паниотто рассказал, каких политиков украинцы хотят видеть у власти. Сейчас недостаточно "новых лиц", хотят видеть у власти более профессиональных политиков.

"Возможно, не хозяйственники, а юристы, но они все же должны выглядеть профессионально", - отметил он.

Паниотто допускает, что из-за политической борьбы у украинцев есть представление, что нынешняя власть недостаточно компетентна.

"Так это или не так - вопрос. Но украинцы не хотят, чтобы у власти были люди новые и некомпетентные, а вместо этого хотят компетентных. Лучше всего - это, пожалуй, если бы они были новые и компетентные, потому что определенный запрос на "новые лица" все равно есть", - добавил он.

По его словам, контроль над средствами массовой информации, телевидением позволяет тем, у кого есть ресурсы, более активно формировать имидж.

"Действительно, у людей есть запрос на людей более компетентных и поэтому привлекательность "новых лиц" уменьшилась. У более известных политиков есть более высокий антирейтинг. Есть часть людей, например, 50%, которые никогда за них не проголосуют", - считает Паниотто.