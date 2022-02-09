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Каких политиков украинцы хотят видеть у власти: объяснение социолога

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Киев, Среда 09 февраля 2022 10:41
Каких политиков украинцы хотят видеть у власти: объяснение социолога Фото: директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Социолог Владимир Паниотто рассказал, каких политиков украинцы хотят видеть у власти. Сейчас недостаточно "новых лиц", хотят видеть у власти более профессиональных политиков.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

"Возможно, не хозяйственники, а юристы, но они все же должны выглядеть профессионально", - отметил он.

Паниотто допускает, что из-за политической борьбы у украинцев есть представление, что нынешняя власть недостаточно компетентна.

"Так это или не так - вопрос. Но украинцы не хотят, чтобы у власти были люди новые и некомпетентные, а вместо этого хотят компетентных. Лучше всего - это, пожалуй, если бы они были новые и компетентные, потому что определенный запрос на "новые лица" все равно есть", - добавил он.

По его словам, контроль над средствами массовой информации, телевидением позволяет тем, у кого есть ресурсы, более активно формировать имидж.

"Действительно, у людей есть запрос на людей более компетентных и поэтому привлекательность "новых лиц" уменьшилась. У более известных политиков есть более высокий антирейтинг. Есть часть людей, например, 50%, которые никогда за них не проголосуют", - считает Паниотто.

Напомним, если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в конце января 2022 года, наибольшую поддержку избирателей получила бы партия "Европейская солидарность".

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