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Как отсрочка выборов Рады на 2024 год повлияет на рейтинги власти: ответ социолога

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Киев, Среда 09 февраля 2022 11:30
Как отсрочка выборов Рады на 2024 год повлияет на рейтинги власти: ответ социолога Фото: директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна, Ульяна Безпалько

Социолог Владимир Паниотто считает, что нынешняя власть выиграет от отсрочки выборов Рады на 2024 год. Если сначала будут президентские выборы, то это зависит от того, выиграет ли Владимир Зеленский их.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

По его словам, сейчас голосования и в первом, и во втором туре показывают, что у него есть шансы победить и пока что он выигрывает во всех этих вариантах.

"Учитывая то, что у нас все партии лидерские, то в случае его победы это будет способствовать повышению рейтинга его партии потом на парламентских выборах", - сообщил он.

Социолог считает, что рейтинг президента гораздо больше влияет на рейтинг партии, чем наоборот.

"Если случаются различные коррупционные скандалы и президент на них вяло реагирует, это сказывается и на рейтингах партии. А если в результате парламентской кампании партию Зеленского обойдет какая-то другая партия, то это, как мне кажется, будет меньше влиять на рейтинг президента", - добавил Паниотто.

Напомним, социолог рассказал, каких политиков украинцы хотят видеть у власти.

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