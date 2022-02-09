Як відстрочка виборів Ради на 2024 рік вплине на рейтинги влади: відповідь соціолога

Соціолог Володимир Паніотто вважає, що нинішня влада виграє від відстрочки виборів Ради на 2024 рік. Якщо спочатку будуть президентські вибори, то це залежить від того, чи виграє Володимир Зеленський їх.

За його словами, зараз голосування і в першому, і в другому турі показують, що в нього є шанси перемогти і поки що він виграє в усіх цих варіантах.

"З огляду на те, що в нас усі партії лідерські, то в разі його перемоги це буде сприяти підвищенню рейтингу його партії потім на парламентських виборах", - повідомив він.

Соціолог вважає, що рейтинг президента набагато більше впливає на рейтинг партії, ніж навпаки.

"Якщо трапляються різні корупційні скандали і президент на них мляво реагує, це позначається і на рейтингах партії. А якщо в результаті парламентської кампанії партію Зеленського обійде якась інша політсила, то це, як мені здається, буде менше впливати на рейтинг президента", - додав Паніотто.