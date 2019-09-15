Боевики в субботу 14 раз нарушали "тишину" на Донбассе

Использовали запрещенные минскими соглашениями гранатометы
В течение прошлых суток, 14 сентября, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Отмечается, что обстрелы велись из запрещенных минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел 9 обстрелов позиций Объединенных сил:
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" обстрелы зафиксированы неподалеку Новолуганского, вблизи Новотошковского, в районе Южного, недалеко Гладосового – из миномета калибра 82 мм.
Кроме того, с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня - в районе Авдеевки, Новогнатовки и Зайцевого.
О погибших или раненых в штабе ООС не сообщили.
РБК-Украина писало, что 14 сентября, в результате многочисленных огнестрельных осколочных ранений, полученных во время выполнения боевого задания в зоне проведения Операции объединенных сил (10 сентября), умер военнослужащий Сил специальных операций ВС Украины.
Напомним, за сутки 13 сентября боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня, ранены восемь украинских военных.