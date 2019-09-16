На Донбассе ночью ранили украинского военного

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Боевики уже провели два обстрела от начала суток

На Донбассе от начала текущих суток в понедельник, 16 сентября, в результате обстрелов со стороны боевиков ранили одного украинского военнослужащего. Об этом передает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

В частности, по состоянию на 7:00 утра вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники уже дважды нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Пищевика и неподалеку Луганского.

За прошедшие сутки, 15 сентября, боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил в том числе из запрещенных минскими соглашениями калибров минометов - 120 мм и 82 мм. Также, обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Огонь противник открывал вблизи населенных пунктов Авдеевка, Новогнатовка, Николаевка, Водяное, Красногоровка, Лебединское, Пищевик, Марьинка.

Также произошли обстрелы трижды вблизи Новолуганского, Зайцевого и Травневого. За минувшие сутки потерь с нашей стороны не было.

Напомним, на Донбассе в субботу, 14 сентября, погиб украинский военный.