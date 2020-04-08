Отрицание и наказание: какие страны закрывают глаза на пандемию коронавируса

Среди всех соседей Украины своей реакцией на пандемию выделяется Беларусь. Страна в целом продолжает жить, как будто никакого коронавируса вообще нет: с открытыми границами и работающими кафе, магазинами, кинотеатрами и прочей сферой обслуживания, в прежнем режиме ходит транспорт.

Продолжается и регулярный чемпионат страны по футболу, на данный момент – единственный во всей Европе. Из-за этого за матчами весьма посредственных белорусских команд сейчас следят скучающие футбольные любители со всего мира.

В стране продолжаются не только спортивные соревнования, но и привычные здесь советские практики. На апрель в Беларуси запланированы четыре всеобщих субботника в рамках "месячника по наведению порядка на земле", о количестве участников мероприятий надо будет отчитаться перед местными властями.

Негласно прекратили работу некоторые предприятия, а частный бизнес по возможности отпускает сотрудников на удаленную работу, продлили и школьные каникулы. Кроме того, проводится дезинфекция общественного транспорта, прилетевших в страну граждан отправляют на двухнедельную обсервацию. Но, по сути, на том антивирусные мероприятия и заканчиваются.

Лукашенко считает пандемию COVID-19 психозом (фото: president.gov.ua)

Причина такой политики белорусских властей становится ясной из публичных комментариев президента Александра Лукашенко на тему коронавируса, в которых он доходит даже до откровенной конспирологии.

"Первый вопрос: коронавирус – это рукотворная инфекция или случайно из воздуха она появилась? Кому она нужна была? Второй вопрос – не ответим пока на этот вопрос, но скажите: в мире попытались использовать в своих целях и интересах эту вирусную болезнь или психоз?" – заявил Лукашенко 27 марта.

Президент Беларуси постоянно называет пандемию коронавируса "психозом" и предлагает оригинальные методы лечения и профилактики: работа на тракторе, жирная пища, сто грамм водки ежедневно, сидение у костра и вдыхание дыма. 28 марта Лукашенко сыграл в хоккейном матче, после чего заявил, что лучшим антивирусным лекарством является спорт. "Здесь нет вирусов никаких! Я тоже не вижу, что они летают!" – сказал он, стоя на ледовой арене.

Традиционно для любых авторитарных государств власти уделяют большое внимание контролю над информационным пространством. 21 марта Лукашенко призвал руководство КГБ "хорошенько пройтись по этим сайтам и каналам", которые распространяют информацию о заболеваемости коронавирусом в Беларуси. Это позволило белорусской оппозиции даже проводить параллели с Чернобыльской катастрофой, когда советская власть также скрывала настоящие масштабы трагедии.

Впрочем, по мере того, как коронавирус все больше распространяется в Беларуси, власти страны вынуждены признавать очевидное, минздрав страны стал чаще давать сводки о ситуации. По официальной статистике, в стране зафиксировано более тысячи случаев COVID-19, 13 человек умерли, резкий рост заболеваемости начался в самом конце марта.

Тем не менее, пока Лукашенко больше обеспокоен экономическими и геополитическими последствиями пандемии, чем собственно ростом числа заболевших. "Через этот так называемый коронавирусный психоз, инфодемию в том числе, хотят переделить мир? Где будет наше место в этом мире? Боюсь, чтобы нас не переделили без войны", – заявил он 2 апреля.

При этом в плане тестирования на коронавирус Беларусь значительно обошла Украину, проведя 40 тысяч тестов или 4233 теста на миллион населения. По последнему показателю она обходит такие страны как Швеция, Франция, Великобритания. Для сравнения: Украина со 134 тестами на миллион граждан занимает лишь 113 место в общем "зачете", между Марокко и Намибией.

В чем-то похожую на Лукашенко риторику в отношении коронавируса употребляет и другой популист – президент Бразилии Жаир Болсонару. 13 марта ряд СМИ сообщили о том, что он заболел COVID-19, но президент прошел два теста, давших отрицательный результат.

Болсонару отзывается о пандемии коронавируса очень пренебрежительно, утверждая, что тот ничем не опаснее обычного сезонного гриппа. Слова не разошлись с делом – бразильский президент выложил в соцсети несколько роликов, на которых он гуляет по оживленным рынкам, общаясь с продавцами и покупателями.

С его подачи была запущена пропагандистская кампания под лозунгом "Бразилия не может остановиться", в которой граждан призывали и дальше ходить на работу и жить обычной жизнью, несмотря на введенные на местном уровне карантинные меры. В итоге, суд Рио-де-Жанейро обязал правительство прекратить агитацию и отменил президентский указ, которым разрешалось посещение церквей во время пандемии.

Карантин не для бедных

Согласно данным американского Университета Джона Хопкинса, который систематизирует данные о распространении COVID-19 по всему миру, осталось лишь несколько стран, не охваченных эпидемией. По крайней мере, речь идет об официальных сообщениях их властей.

В частности, речь о самой закрытой стране постсоветского пространства – Туркменистане. По информации "Репортеров без границ", в стране вообще запретили употреблять слово "коронавирус". А "Радио Свобода" сообщает, что спецслужбисты в штатском задерживают на улицах тех, кто разговаривает об эпидемии.

BBC утверждает, что прямого запрета на слово "коронавирус" в стране все же нет, но признает, что власти Туркменистана пытаются замалчивать информацию о нем. В немногочисленных официальных сообщениях коронавирус называют просто "острой респираторной инфекцией".

Бердымухамедов рекомендует лечиться травой "юзарлик" (фото: kremlin.ru)

При этом ряд карантинных мер все же принимаются: отменено авиасообщение с Китаем, остальные авиарейсы перенаправляют из столицы Ашхабада в город Туркменабад, закрыто большинство наземных переходов, въезжающим в столицу измеряют температуру, продлили каникулы в школах и т.д.

Регулярный чемпионат страны по футболу "временно перенесли на более поздние сроки", но не назвали причину. Однако в целом Туркменистан продолжает жить обычной жизнью, абсолютное большинство магазинов и прочих заведений работают в прежнем режиме.

Президент страны Гурбангулы Бердымухамедов любит хвастаться перед своими гражданами различными талантами: от езды на лошади до метания ножей и чтения рэпа. Нашелся у него и рецепт борьбы с инфекционными заболеваниями – окуривать дома дымом от травы "юзарлик", о чем сообщила пресс-служба правительства страны. Там напомнили, что о целебных свойствах юзарлика идет речь в 11-томнике "Медицинские растения Туркменистана", также написанном Бердымухамедовым.

В соседнем Таджикистане официально также не зафиксировано ни одного случая COVID-19 и вводить карантинные меры власти страны не собираются. Базары и магазины открыты, школьники вернулись к занятиям после каникул, в стране масштабно отмечался Новруз – праздник прихода весны у иранских и тюркских народов, после перерыва стартовал и местный футбольный чемпионат.

При этом власти Таджикистана не пытаются отрицать угрозу коронавируса как таковую, с 19 марта страна закрыла авиасообщение. Официальных рекомендаций носить маски до сих пор нет, но многие таджики одевают их и так.

Впрочем, сейчас обычных граждан больше волнуют связанные с коронавирусом экономические проблемы. В первую очередь, отсутствие работы у миллионов находящихся в России трудовых мигрантов, на денежных переводах от которых живут многие таджикские семьи. Или же возвращение этих мигрантов на родину, где подходящей для них работы также нет. А перекрытые границы и сокращение торговли с Узбекистаном и Ираном уже привели к дефициту некоторых продуктов питания и росту цен.

Кроме нескольких островных государств Тихого океана, коронавирус также не зафиксирован в раздираемом гражданской войной Йемене и ряде бедных африканских стран: Южном Судане, Лесото, Малави и других. Поскольку до соседних стран COVID-19 уже добрался, эти исключения связаны, очевидно, с полным отсутствием тестов и низким уровнем медицины.

Во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что распространение коронавируса в Африке у них вызывает особую обеспокоенность: в связи с отсутствием нормальной системы здравоохранения, общей бедностью и антисанитарией, перенаселенностью и невозможностью заставить людей соблюдать социальную дистанцию.

Некоторые страны не могут позволить себе карантин (фото: flickr.com/United Nation)

В этом плане весьма откровенным был президент африканского государства Бенин Патрис Талон. Он заявил, что в стране не будут вводить карантинные меры, поскольку не могут себе этого позволить, "в отличие от богатых стран". А если эти меры приведут ко всеобщему голоду, то их просто будут нарушать.

Наконец, ни один случай коронавируса официально не зафиксирован в Северной Корее (СК). С одной стороны, страна граничит с Китаем и Южной Кореей, по которым COVID-19 ударил раньше всего. С другой стороны – Северная Корея – очень закрытое государство. К тому же жесткие карантинные меры там начали принимать еще с конца января, полностью закрыв границы для иностранных граждан, оставив лишь грузовые перевозки. Причем после получения товаров их отвозили в карантин.

Жителей Северной Кореи обязали ходить в масках, закрыли школы, отменили даже военные парады. По заявлениям официального Пхеньяна, все эти меры будут сохраняться, пока не изобретут лекарство от коронавируса.

В то же время по сообщениям южнокорейского издания Daily NK, которое ссылается на свои источники в северокорейских вооруженных силах, в СК есть случаи заболевания COVID-19 и немало – якобы от коронавируса уже умерли около 180 солдат. В американском военном контингенте, расположенном в Южной Корее, также считают, что случаи коронавируса в СК есть.

Этот вывод сделан исходя из того, что активность северокорейской армии резко снизилась. В любом случае, даже если пандемия коронавируса в Северной Корее набирает или будет набирать ход, власти страны наверняка сохранят это в тайне от остального мира.