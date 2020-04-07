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В Италии от коронавируса умерли 94 врача и 26 медсестер

Новости » Коронавирус     07.04.2020 - 15:01
В Италии от коронавируса умерли 94 врача и 26 медсестер
Иллюстративное фото (flickr)

Всего инфицировались более 12,5 тыс. работников здравоохранения

За все время эпидемии в Италии от коронавируса скончались 94 доктора и 26 медицинских сестер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Сообщается, что всего в стране заразилось больше 6,5 тысяч медсестер.

По данным Итальянского института здравоохранения, по состоянию на понедельник общее число работников здравоохранения, инфицированных коронавирусом, достигло 12 681 человек.

"Мы выражаем благодарность медсестрам на передовой, а вместе с ними - всем врачам в больницах и местных службах, ассистентам, всем тем, кто работает во вспомогательных службах: мы видели, как они работают на пределе возможностей, чтобы спасти жизни, и многие из них заплатили за это своей жизнью", - заявил президент Италии Серджо Матарелла.

На данный момент в Италии коронавирусом заболели 132 тыс. человек. От инфекции скончались 16,5 тыс. итальянцев. Еще почти 23 тыс. граждан излечились от болезни.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки вирус выявили у 3 599 человек, что является наименьшим суточным показателем новых заражений с 17 марта.

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