Заперечення і покарання: які країни закривають очі на пандемію коронавірусу

Серед усіх сусідів України своєю реакцією на пандемію виділяється Білорусь. Країна в цілому продовжує жити, як ніби ніякого коронавірусу взагалі немає: з відкритими кордонами і працюючими кафе, магазинами, кінотеатрами та іншою сферою обслуговування, в звичайному режимі ходить транспорт.

Триває і регулярний чемпіонат країни з футболу, на даний момент – єдиний у всій Європі. Через це за матчами вельми посередніх білоруських команд зараз стежать нудьгуючі футбольні любителі з усього світу.

У країні тривають не лише спортивні змагання, а й звичні тут радянські практики. На квітень в Білорусі заплановано чотири загальних суботника в рамках "місячника по наведенню порядку на землі", про кількість учасників заходів треба буде звітувати перед місцевою владою.

Негласно припинили роботу деякі підприємства, а приватний бізнес по можливості відпускає співробітників на віддалену роботу, продовжили і шкільні канікули. Крім того, проводиться дезінфекція громадського транспорту, громадян, які прилетіли в країну, відправляють на двотижневу обсервацію. Але, по суті, на тому антивірусні заходи і закінчуються.

Лукашенко вважає пандемію COVID-19 психозом (фото: president.gov.ua)

Причина такої політики білоруської влади стає зрозумілою з публічних коментарів президента Олександра Лукашенка на тему коронавірусу, в яких він доходить навіть до відвертої конспірології.

"Перше питання: коронавірус – це рукотворна інфекція або випадково з повітря вона з'явилася? Кому вона була потрібна? Друге питання – поки не відповімо на це питання, але скажіть: у світі спробували використати у своїх цілях та інтересах цю вірусну хворобу або психоз?" – заявив Лукашенко 27 березня.

Президент Білорусі постійно називає пандемію коронавірусу "психозом" і пропонує оригінальні методи лікування і профілактики: робота на тракторі, жирна їжа, сто грам горілки щодня, сидіння біля багаття і вдихання диму. 28 березня Лукашенко зіграв в хокейному матчі, після чого заявив, що найкращими антивірусними ліками є спорт. "Тут немає ніяких вірусів! Я теж не бачу, що вони літають!" – сказав він, стоячи на льодовій арені.

Традиційно для будь-яких авторитарних держав влада приділяє велику увагу контролю над інформаційним простором. 21 березня Лукашенко закликав керівництво КДБ "гарненько пройтися по цих сайтах і каналах", які поширюють інформацію про захворюваність коронавірусом в Білорусі. Це дозволило білоруській опозиції навіть проводити паралелі з Чорнобильською катастрофою, коли радянська влада також приховувала справжні масштаби трагедії.

Втім, у міру того, як коронавірус все більше поширюється в Білорусі, влада країни змушена визнавати очевидне, мінохоронздоров'я країни стало частіше давати зведення про ситуацію. За офіційною статистикою, в країні зафіксовано понад тисячу випадків COVID-19, 13 людей померли, різке зростання захворюваності почалося наприкінці березня.

Тим не менш, поки Лукашенко більше стурбований економічними і геополітичними наслідками пандемії, ніж власне зростанням числа хворих. "Через цей так званий коронавірусний психоз, інфодемію в тому числі, хочуть переділити світ? Де наше місце в цьому світі? Боюся, щоб нас не переділили без війни", – заявив він 2 квітня.

При цьому, в плані тестування на коронавірус Білорусь значно обійшла Україну, провівши 40 тисяч тестів, або 4233 тести на мільйон населення. За останнім показником країна обходить такі країни, як Швеція, Франція, Великобританія. Для порівняння: Україна зі 134 тестами на мільйон громадян займає 113 місце у загальному "заліку", між Марокко та Намібією.

В чомусь схожу на Лукашенка риторику щодо коронавірусу вживає і інший популіст – президент Бразилії Жаїр Болсонару. 13 березня низка ЗМІ повідомили про те, що він захворів COVID-19, але президент пройшов два тести, що дали негативний результат.

Болсонару висловлюється про пандемію коронавіруса дуже зневажливо, стверджуючи, що той нічим не небезпечніше за звичайний сезонний грип. Слова не розійшлися з ділом – бразильський президент виклав у соцмережі кілька роликів, на яких він гуляє по жвавих ринках, спілкуючись з продавцями і покупцями.

З його подачі була запущена пропагандистська кампанія під гаслом "Бразилія не може зупинитися", в якій громадян закликали і далі ходити на роботу і жити звичайним життям, незважаючи на запроваджені на місцевому рівні карантинні заходи. У підсумку, суд Ріо-де-Жанейро зобов'язав уряд припинити агітацію і скасував президентський указ, яким дозволялося відвідування церков під час пандемії.

Карантин не для бідних

Згідно з даними американського Університету Джона Хопкінса, який систематизує дані про поширення COVID-19 по всьому світу, залишилося лише кілька країн, не охоплених епідемією. Принаймні, мова йде про офіційні повідомлення їх влади.

Зокрема, йдеться про найбільш закриту країну пострадянського простору – Туркменістан. За інформацією "Репортерів без кордонів", в країні взагалі заборонили вживати слово "коронавірус". А "Радіо Свобода" повідомляє, що спецслужбісти в цивільному затримують на вулицях тих, хто розмовляє про епідемію.

BBC стверджує, що прямої заборони на слово "коронавірус" в країні все ж немає, але визнає, що влада Туркменістану намагається замовчувати інформацію про нього. У нечисленних офіційних повідомленнях коронавірус називають просто "гострою респіраторною інфекцією".

Бердимухамедов рекомендує лікуватися травою "юзарлик" (фото: kremlin.ru)

При цьому ряд карантинних заходів все ж приймаються: скасовано авіасполучення з Китаєм, інші авіарейси перенаправляють зі столиці Ашхабада в місто Туркменабад, закрито більшість наземних переходів, тим, хто в'їжджає в столицю вимірюють температуру, продовжили канікули в школах і т. д.

Регулярний чемпіонат країни з футболу "тимчасово перенесли на більш пізні терміни", але не називаючи причину. Проте в цілому Туркменістан продовжує жити звичайним життям, абсолютна більшість магазинів і інших закладів працюють в колишньому режимі.

Президент країни Гурбангули Бердимухамедов любить хвалитися перед своїми громадянами різними талантами: від їзди на коні до метання ножів і читання репу. Знайшовся у нього і рецепт боротьби з інфекційними захворюваннями – обкурювати будинки димом від трави "юзарлик", про що повідомила прес-служба уряду країни. Там нагадали, що про цілющі властивості юзарлику йдеться в 11-томнику "Медичні рослини Туркменістану", що також написаний Бердимухамедовим.

У сусідньому Таджикистані також офіційно не зафіксовано жодного випадку COVID-19 і вводити карантинні заходи влада країни не збирається. Базари і магазини відкриті, школярі повернулися до занять після канікул, в країні масштабно відзначався Навруз – свято приходу весни в іранських і тюркських народів, після перерви стартував і місцевий футбольний чемпіонат.

При цьому влада Таджикистану не намагається заперечувати загрозу коронавірусу як таку, з 19 березня країна закрила авіасполучення. Офіційних рекомендацій носити маски досі немає, але багато хто з таджиків одягають їх і так.

Втім, зараз звичайних громадян більше хвилюють пов'язані з коронавірусом економічні проблеми. В першу чергу, відсутність роботи у мільйонів трудових мігрантів, що перебувають у Росії, на грошових переказах від яких живуть багато які таджицькі сім'ї. Або ж повернення цих мігрантів на батьківщину, де підходящої для них роботи немає. А перекриті кордони і скорочення торгівлі з Узбекистаном та Іраном вже призвели до дефіциту деяких продуктів харчування і зростання цін.

Крім кількох острівних держав Тихого океану, коронавірус також не зафіксовано в Ємені, що роздирається громадянською війною, і ряді бідних африканських країн: Південному Судані, Лесото, Малаві та інших. Оскільки до сусідніх країн COVID-19 вже добрався, ці винятки пов'язані, очевидно, з повною відсутністю тестів і низьким рівнем медицини.

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявляли, що поширення коронавірусу в Африці у них викликає особливу стурбованість: у зв'язку з відсутністю нормальної системи охорони здоров'я, загальною бідністю і антисанітарією, перенаселеністю і неможливістю змусити людей дотримуватися соціальної дистанції.

Деякі країни не можуть дозволити собі карантин (фото: flickr.com/United Nation)

У цьому плані досить відвертим був президент африканської держави Бенін, Патріс Талон. Він заявив, що в країні не будуть вводити карантинні заходи, оскільки не можуть собі цього дозволити, "на відміну від багатих країн". А якщо ці заходи приведуть до загального голоду, то їх просто будуть порушувати.

Нарешті, жоден випадок коронавірусу офіційно не зафіксовано у Північній Кореї (ПК). З одного боку, країна межує з Китаєм і Південною Кореєю, по яким COVID-19 ударив раніше. З іншого боку – Північна Корея – дуже закрита держава. До того ж, жорсткі карантинні заходи там почали приймати ще з кінця січня, повністю закривши кордони для іноземних громадян, залишивши лише вантажні перевезення. Причому після отримання товарів їх відвозили в карантин.

Жителів Північної Кореї зобов'язали ходити в масках, закрили школи, скасували навіть військові паради. За заявами офіційного Пхеньяну, всі ці заходи будуть зберігатися, поки не винайдуть ліки від коронавірусу.

У той же час, за повідомленням південнокорейського видання Daily NK, яке посилається на свої джерела в північнокорейських збройних силах, в ПК є випадки захворювання COVID-19 і чимало – нібито від коронавірусу вже померли близько 180 солдатів. В американському військовому контингенті, розташованому в Південній Кореї, також вважають, що випадки коронавіруса в ПК є.

Цей висновок зроблений виходячи з того, що активність північнокорейської армії різко знизилася. У будь-якому випадку, навіть якщо пандемія коронавірусу в Північній Кореї набирає чи буде набирати хід, влада країни напевно збереже це в таємниці від решти світу.