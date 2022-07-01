Отрицал войну России против Украины: в Хмельницкой области будут судить советника городского главы

В Хмельницкой области советник городского главы отрицал факт агрессии России против Украины. Теперь его будут судить за коллаборационизм.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хмельницкую областную прокуратуру.
Прокуроры Хмельницкой окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении советника городского главы одного из местных советов на территории области по факту коллаборационной деятельности.
Следствие отмечает, что в апреле мужчина публично отрицал факт вооруженной агрессии РФ против Украины во время обсуждения в исполнительном комитете событий, происходящих в государстве.
Напомним, в Киеве правоохранители задержали гражданина РФ, которого уже 2 года ищет Интерпол.
Кроме того, СБУ задержала сообщника диверсанта, который готовил взрывы на железной дороге в Черниговской области.