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Отрицал войну России против Украины: в Хмельницкой области будут судить советника городского главы

Фото: в Хмельницкой области будут судить советника городского главы за коллаборационизм (pixabay com)
Автор: Елизавета Драбкина

В Хмельницкой области советник городского главы отрицал факт агрессии России против Украины. Теперь его будут судить за коллаборационизм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хмельницкую областную прокуратуру.

Прокуроры Хмельницкой окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении советника городского главы одного из местных советов на территории области по факту коллаборационной деятельности.

Следствие отмечает, что в апреле мужчина публично отрицал факт вооруженной агрессии РФ против Украины во время обсуждения в исполнительном комитете событий, происходящих в государстве.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали гражданина РФ, которого уже 2 года ищет Интерпол.

Кроме того, СБУ задержала сообщника диверсанта, который готовил взрывы на железной дороге в Черниговской области.

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Хмельницкая областьВойна России против Украины