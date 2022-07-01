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Заперечував війну Росії проти України: в Хмельницькій області судитимуть радника міського голови

Фото: в Хмельницькій області судитимуть радника міського голови за колабораціонізм (pixabay com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Хмельницькій області радник міського голови заперечив факт агресії Росії проти України. Тепер його будуть судити за колабораціонізм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Хмельницьку обласну прокуратуру.

Прокурори Хмельницької окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо радника міського голови однієї із місцевих рад на території області за фактом колабораційної діяльності.

Слідство зазначає, що у квітні чоловік публічно заперечив факт збройної агресії РФ проти України під час обговорення у виконавчому комітеті подій, що відбуваються в державі.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали громадянина РФ, якого вже 2 роки шукає Інтерпол.

Окрім того, СБУ затримала спільника диверсанта, який готував вибухи на залізниці в Чернігівській області.

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Хмельницкая областьВійна Росії проти України