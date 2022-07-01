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Находился в международном розыске. В Киеве задержали россиянина

Новина українською →
Киев, Пятница 01 июля 2022 09:53
Находился в международном розыске. В Киеве задержали россиянина Фото: СБУ задержала россиянина, которого разыскивает Интерпол (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Контрразведка СБУ задержала гражданина России, которого уже два года ищет Интерпол. Злоумышленник скрывался в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В СБУ установили, что россиянин скрывается в Украине во избежание уголовной ответственности от правоохранителей Литовской Республики.

Мужчину объявили в международный розыск за совершение тяжких преступлений, связанных с финансовыми сделками.

"Злоумышленник пытался легализироваться в Хмельницком. Однако после того, как его замысел провалился, он скрылся и "залег" в Киеве, где его и задержала СБУ", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об экстрадиции злоумышленника. Также проверяется возможная причастность задержанного к совершению преступлений в Украине.

Напомним, ранее во Львовской области СБУ разоблачила россиянина, который помогал оккупантам. В частности, мужчина распространял материал с поддержкой войны в Украине.

Также сообщалось, что в Харьковской области СБУ взяла в плен 11 российских снайперов, которые обстреливали позиции ВСУ.

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