Находился в международном розыске. В Киеве задержали россиянина
Контрразведка СБУ задержала гражданина России, которого уже два года ищет Интерпол. Злоумышленник скрывался в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
В СБУ установили, что россиянин скрывается в Украине во избежание уголовной ответственности от правоохранителей Литовской Республики.
Мужчину объявили в международный розыск за совершение тяжких преступлений, связанных с финансовыми сделками.
"Злоумышленник пытался легализироваться в Хмельницком. Однако после того, как его замысел провалился, он скрылся и "залег" в Киеве, где его и задержала СБУ", - говорится в сообщении.
В настоящее время решается вопрос об экстрадиции злоумышленника. Также проверяется возможная причастность задержанного к совершению преступлений в Украине.
Напомним, ранее во Львовской области СБУ разоблачила россиянина, который помогал оккупантам. В частности, мужчина распространял материал с поддержкой войны в Украине.
Также сообщалось, что в Харьковской области СБУ взяла в плен 11 российских снайперов, которые обстреливали позиции ВСУ.