Находился в международном розыске. В Киеве задержали россиянина

Контрразведка СБУ задержала гражданина России, которого уже два года ищет Интерпол. Злоумышленник скрывался в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

В СБУ установили, что россиянин скрывается в Украине во избежание уголовной ответственности от правоохранителей Литовской Республики.

Мужчину объявили в международный розыск за совершение тяжких преступлений, связанных с финансовыми сделками.

"Злоумышленник пытался легализироваться в Хмельницком. Однако после того, как его замысел провалился, он скрылся и "залег" в Киеве, где его и задержала СБУ", - говорится в сообщении.