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СБУ задержала сообщника диверсанта, готовившего взрывы на железной дороге

Новина українською →
Украина, Четверг 30 июня 2022 11:58
СБУ задержала сообщника диверсанта, готовившего взрывы на железной дороге Фото: СБУ (иллюстрация/ssu.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ задержала российского информатора, разведывавшего данные для ракетных ударов и диверсий в Черниговской области. Он оказался сообщником ранее задержанного диверсанта, планировавшего взрывы на УЗ в Черновицкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"СБУ задержала очередного вражеского агента, который собирал разведданные по позициям ВСУ и геолокациям критической инфраструктуры в Черниговской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, полученную информацию он передавал своему сообщнику на Ближнем Востоке. Он был задержан недавно контрразведкой СБУ в Черновицкой области, куда прибыл для подготовки серии взрывов на объектах "Укрзализныци".

"Оба мужчины входили в состав агентурной сети спецслужб РФ. После задержания своего "связного" информатор получил новую задачу - разведывать расположение украинских войск и стратегических объектов вблизи границы с РФ", - добавляют в СБУ.

Эти данные враг планировал использовать для ракетных ударов и подготовки диверсий на территории деоккупированных районов.

Как сообщалось, ранее СБУ задержала российского диверсанта, прибывшего с Ближнего Востока готовить взрывы на "Укрзализныце".

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