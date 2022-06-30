СБУ задержала сообщника диверсанта, готовившего взрывы на железной дороге

СБУ задержала российского информатора, разведывавшего данные для ракетных ударов и диверсий в Черниговской области. Он оказался сообщником ранее задержанного диверсанта, планировавшего взрывы на УЗ в Черновицкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"СБУ задержала очередного вражеского агента, который собирал разведданные по позициям ВСУ и геолокациям критической инфраструктуры в Черниговской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, полученную информацию он передавал своему сообщнику на Ближнем Востоке. Он был задержан недавно контрразведкой СБУ в Черновицкой области, куда прибыл для подготовки серии взрывов на объектах "Укрзализныци".

"Оба мужчины входили в состав агентурной сети спецслужб РФ. После задержания своего "связного" информатор получил новую задачу - разведывать расположение украинских войск и стратегических объектов вблизи границы с РФ", - добавляют в СБУ.

Эти данные враг планировал использовать для ракетных ударов и подготовки диверсий на территории деоккупированных районов.