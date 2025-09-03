Отримав вогнепальне поранення: ДБР розслідує загибель чоловіка при спробі перетину кордону

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

За попередніми даними, 1 вересня близько 18:00 прикордонний наряд під час патрулювання кордону помітив двох чоловіків, які перелазили захисні споруди та рухалися у бік Молдови.

Деталі інциденту

За повідомленням ДБР, на законні вимоги правоохоронців зупинитися чоловіки не відреагували. Під час переслідування прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів у бік порушників. Згодом було виявлено тіло одного з утікачів із вогнепальним пораненням, несумісним із життям. Іншого чоловіка прикордонники затримали на місці.

Загиблим виявився 23-річний харків’янин, при якому були паспорт для виїзду за кордон та особисті речі.

У межах кримінального провадження слідчі ДБР оглянули місце події, вилучили особисті речі загиблого та зброю, з якої здійснювалися постріли. Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини трагедії.