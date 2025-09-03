Получил огнестрельное ранение: ГБР расследует гибель мужчины при попытке пересечения границы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительным данным, 1 сентября около 18:00 пограничный наряд во время патрулирования границы заметил двух мужчин, которые перелезали защитные сооружения и двигались в сторону Молдовы.

Детали инцидента

По сообщению ГБР, на законные требования правоохранителей остановиться мужчины не отреагировали. Во время преследования пограничники произвели несколько предупредительных выстрелов в сторону нарушителей. Впоследствии было обнаружено тело одного из беглецов с огнестрельным ранением, несовместимым с жизнью. Другого мужчину пограничники задержали на месте.

Погибшим оказался 23-летний харьковчанин, при котором были паспорт для выезда за границу и личные вещи.

В рамках уголовного производства следователи ГБР осмотрели место происшествия, изъяли личные вещи погибшего и оружие, из которого осуществлялись выстрелы. Сейчас продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства трагедии.