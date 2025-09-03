ua en ru
Ср, 03 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Получил огнестрельное ранение: ГБР расследует гибель мужчины при попытке пересечения границы

Среда 03 сентября 2025 11:40
UA EN RU
Получил огнестрельное ранение: ГБР расследует гибель мужчины при попытке пересечения границы Фото: ГБР расследует гибель мужчины при попытке пересечения границы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Работники ГБР расследуют гибель военнообязанного, который пытался незаконно пересечь украинско-молдавскую границу на территории Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительным данным, 1 сентября около 18:00 пограничный наряд во время патрулирования границы заметил двух мужчин, которые перелезали защитные сооружения и двигались в сторону Молдовы.

Детали инцидента

По сообщению ГБР, на законные требования правоохранителей остановиться мужчины не отреагировали. Во время преследования пограничники произвели несколько предупредительных выстрелов в сторону нарушителей. Впоследствии было обнаружено тело одного из беглецов с огнестрельным ранением, несовместимым с жизнью. Другого мужчину пограничники задержали на месте.

Погибшим оказался 23-летний харьковчанин, при котором были паспорт для выезда за границу и личные вещи.

В рамках уголовного производства следователи ГБР осмотрели место происшествия, изъяли личные вещи погибшего и оружие, из которого осуществлялись выстрелы. Сейчас продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Несчастные случаи, связанные с мобилизацией

Напомним, что в Ровенской области во время пребывания в пункте сбора умер 34-летний военнообязанный. В ТЦК назвали предварительную причину смерти.

Кроме того, 25 августа стало известно о еще одном погибшем военнообязанном. В городе Смела Черкасской области мужчина умер во время перевозки в учебный центр. Трагический инцидент произошел 22 августа.

Ранее в Стрыйском районном центре комплектования погиб мужчина. Предварительная причина смерти - инфаркт, однако продолжается служебное расследование.

А в Харькове мужчина погиб после того, как выпрыгнул из окна третьего этажа территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП). Это произошло 12 мая.

Читайте РБК-Украина в Google News
Граница с Украиной ГБР
Новости
Под ударом были Луцк, Хмельницкий и Кировоградщина: что известно о ночном обстреле РФ
Под ударом были Луцк, Хмельницкий и Кировоградщина: что известно о ночном обстреле РФ
Аналитика
Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике