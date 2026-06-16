Отримати рецепт і лікарняний стало простіше: що змінилося

Міністерство охорони здоров'я України змінило правила виписування електронних рецептів та оформлення медичних висновків про тимчасову непрацездатність. Нововведення мають спростити доступ пацієнтів до необхідних документів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я (МОЗ).
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Зміни набрали чинності з 12 червня 2026 року.
МОЗ розширило перелік спеціалістів, які можуть виписувати електронні рецепти за програмою реімбурсації "Доступні ліки". До нього додали лікарів зі спеціальностей "Алергологія" та "Дитяча алергологія".
Відтепер пацієнти, які проходять лікування в алерголога, зможуть одразу під час прийому отримати е-рецепт на препарати для лікування хронічних захворювань нижніх дихальних шляхів, а також низки метаболічних, аутоімунних і запальних хвороб.
У МОЗ пояснили, що після консультації більше не потрібно окремо звертатися до сімейного лікаря лише для оформлення рецепта.
Ще одна важлива зміна стосується медичних висновків про тимчасову непрацездатність. Тепер лікарі відділень екстреної та невідкладної допомоги отримали право самостійно формувати такі висновки в електронній системі охорони здоров'я.
Це означає, що пацієнт, який звернувся до лікарні з травмою, гострим захворюванням або іншим станом, що тимчасово позбавляє його працездатності, зможе отримати необхідний документ одразу під час надання допомоги.
Таким чином людям не доведеться додатково записуватися до інших лікарів лише для оформлення лікарняного.
МОЗ також оновило перелік спеціальностей, представники яких можуть оформлювати медичні висновки про тимчасову непрацездатність для пацієнтів з онкологічними захворюваннями.
До нього додали спеціальність "Ядерна медицина". Крім того, назву спеціальності "Радіаційна терапія" замінили на чинну - "Радіаційна онкологія".
Завдяки цьому пацієнти зможуть отримувати необхідні документи безпосередньо у лікаря, який проводить їхнє лікування та супровід.
У МОЗ наголошують, що електронні рецепти, направлення та медичні висновки повинен оформлювати саме той лікар, який безпосередньо надає медичну допомогу та встановлює відповідні показання.
Тому направлення пацієнта до сімейного лікаря лише для отримання е-рецепта чи оформлення лікарняного після консультації вузького спеціаліста вважається недоцільним і не відповідає вимогам законодавства.
Раніше РБК-Україна розповідало, хто в Україні може отримувати лікарняні у розмірі 100% середньої зарплати. Такі виплати гарантовані працівникам зі страховим стажем понад 8 років, а також ветеранам війни, постраждалим від Чорнобильської катастрофи, членам сімей загиблих захисників, працівникам Дія.City, а також у разі виробничих травм, профзахворювань чи відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами - незалежно від стажу.
Крім того, з 1 січня 2026 року в Україні зросли максимальні розміри лікарняних і декретних виплат. Для працівників зі страховим стажем менше шести місяців максимальна сума лікарняних становить 284,07 гривень на день, а виплат у зв’язку з вагітністю та пологами - 568,13 гривень на день.
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