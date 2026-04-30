Отримати громадянство Швеції буде складніше: які нові правила та тести

Шведський парламент ухвалив закон про посилення правил отримання громадянства. Тепер іноземцям потрібно жити в країні 8 років та підтверджувати високий дохід.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державне шведське видання SVT.
Ініціативу уряду підтримали 258 депутатів. Проти виступили лише 33 парламентарі, а ще 58 членів Риксдагу були відсутні під час голосування.
Згідно із законом, термін проживання для претендентів на громадянство збільшили. Раніше іноземцям вистачало п'яти років легального перебування в країні, а тепер цей період складатиме вісім років.
Правила стали суворішими й для молоді. Кожен, кому виповнилося 16 років, тепер зобов'язаний підтвердити свою інтеграцію в суспільство.
Для отримання паспорта необхідно скласти три спеціальні тести:
Економічна самостійність тепер є обов'язковою умовою для нових громадян. Заявник мусить офіційно підтвердити наявність стабільної роботи та доходу.
Мінімальний річний дохід має становити 241,8 тисячі шведських крон. У перерахунку на американську валюту це приблизно 22 тисячі доларів. Без виконання цієї фінансової умови розгляд документів стане неможливим.
Нововведення набудуть чинності вже за кілька тижнів. Офіційна дата старту - 6 червня.
Важливий нюанс: закон має зворотну силу. Правила торкнуться навіть тих людей, які подали свої заявки кілька років тому і досі чекають на рішення. Це створює нові виклики для тисяч мігрантів, які розраховували отримати паспорт за старими нормами.
У ЄС значно збільшилась кількість депортацій. Минулого року понад 491 тисяча осіб підлягали репатріації, і з них депортували близько 135 тисяч, що є рекордом. Але в Європі вважають, що цей "рекорд" недостатній і треба посилити заходи.
Тим часом все більше європейських країн пропонують гроші за повернення мігрантів додому. Ми вже публікували перелік та умови пропозицій країн ЄС.
А Дональд Трамп наказав залишить без грін-карт антиамериканців, антисемітів та підтримувачів Палестини. Міграційні органи вже отримали відповідний наказ жорстко перевіряти прохачів документів на проживання у Штатах.