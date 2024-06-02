UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Отримання водійського посвідчення: чи обов'язково навчатися в автошколі

Фото: МВС пояснило, чи обов'язково навчатися в автошколі для отримання водійського посвідчення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Процес отримання посвідчення водія складається з двох головних етапів - теоретичного та практичного іспиту. Навчання в автошколі обов'язкове для складання практики водіння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Аби скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС, не обов’язково проходити навчання в автошколі. До нього можна підготуватися самостійно і скористатися онлайн-тренажером із ПДР на сайті Головного сервісного центру МВС. Він відображає всі питання, які будуть на іспиті. 

Теоретичний іспит містить 20 запитань, а на його складання виділяють 20 хвилин. Під час тесту допускається 2 помилки, якщо більше - іспит не складено. Наступна спроба буде можлива не раніше, ніж через 10 днів.

Особи, які проходили теоретичну підготовку в автошколі, можуть складати іспит протягом року, допоки дійсне свідоцтво про завершення навчання. 

При цьому скласти практичний іспит без навчання в автошколі - неможливо. Для цього потрібне свідоцтво про закінчення практичного навчання. Воно дійсне протягом двох років.

У разі, якщо кандидат у водії не склав практичний іспит, то наступна спроба може бути не раніше, ніж через 10 календарних днів.

Перше водійське посвідчення видається на два роки.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як додати у "Дію" посвідчення водія.

Також РБК-Україна розповідало, що потрібно для перереєстрації автомобіля під час війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ УкраїниВодійське посвідченняВодінняВодії