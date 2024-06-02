Отримання водійського посвідчення: чи обов'язково навчатися в автошколі

Аби скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС, не обов’язково проходити навчання в автошколі. До нього можна підготуватися самостійно і скористатися онлайн-тренажером із ПДР на сайті Головного сервісного центру МВС. Він відображає всі питання, які будуть на іспиті.

Теоретичний іспит містить 20 запитань, а на його складання виділяють 20 хвилин. Під час тесту допускається 2 помилки, якщо більше - іспит не складено. Наступна спроба буде можлива не раніше, ніж через 10 днів.

Особи, які проходили теоретичну підготовку в автошколі, можуть складати іспит протягом року, допоки дійсне свідоцтво про завершення навчання.

При цьому скласти практичний іспит без навчання в автошколі - неможливо. Для цього потрібне свідоцтво про закінчення практичного навчання. Воно дійсне протягом двох років.

У разі, якщо кандидат у водії не склав практичний іспит, то наступна спроба може бути не раніше, ніж через 10 календарних днів.

Перше водійське посвідчення видається на два роки.