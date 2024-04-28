Переоформлення авто під час війни: що потрібно знати та які документи необхідні
Перереєструвати авто в Україні можна у територіальних центрах МВС. Послуга є платною, а громадянам потрібно надати низку документів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.
Які документи потрібні:
- паспорт громадянина України;
- ідентифікаційний код;
- договір про купівлю та продаж (укласти його можна на комісійному майданчику або безпосередньо в сервісному центрі, це зробить адміністратор безкоштовно);
- техпаспорт авто;
- заява про переоформлення транспортного засобу (заповнюється на місці в сервісному центрі);
- квитанції про оплату за послуги, бланки та номери (оплата у відділенні банку при сервісному центрі);
- довідка про оцінку (середньоринкову) вартості автомобіля, квитанції про сплату відповідного податку та військового податку (якщо власник продає вже не першу легкову автівку в поточному календарному році).
Варто зазначити, що переоформлення автомобілів не є безкоштовною. Для транспортних засобів усіх категорій або окремих агрегатів (із видачею номерного знака) послуга коштує 1105 гривень (сама послуга - 350 гривень, бланк свідоцтва - 405 гривень, номерний знак - 350 гривень).
Для мотоциклів ця вартість складає 877 гривень, для причепів - 866 гривень, мопедів - 848 гривень.
Нагадаємо, в Україні перереєструвати авто можна також онлайн через застосунок "Дія". Зараз у "Дії" можна продати легкові автомобілі, мотоцикли та мопеди, переоформлення інших категорій поки недоступне.
Раніше РБК-Україна розповідало, який штраф доведеться заплатити водіям за перевищення швидкості.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.