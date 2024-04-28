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Переоформлення авто під час війни: що потрібно знати та які документи необхідні

Україна, Неділя 28 квітня 2024 23:20
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Переоформлення авто під час війни: що потрібно знати та які документи необхідні Фото: переоформлювати авто в Україні потрібно у територіальних центрах МВС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Перереєструвати авто в Україні можна у територіальних центрах МВС. Послуга є платною, а громадянам потрібно надати низку документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Які документи потрібні:

  • паспорт громадянина України;
  • ідентифікаційний код;
  • договір про купівлю та продаж (укласти його можна на комісійному майданчику або безпосередньо в сервісному центрі, це зробить адміністратор безкоштовно);
  • техпаспорт авто;
  • заява про переоформлення транспортного засобу (заповнюється на місці в сервісному центрі);
  • квитанції про оплату за послуги, бланки та номери (оплата у відділенні банку при сервісному центрі);
  • довідка про оцінку (середньоринкову) вартості автомобіля, квитанції про сплату відповідного податку та військового податку (якщо власник продає вже не першу легкову автівку в поточному календарному році).

Варто зазначити, що переоформлення автомобілів не є безкоштовною. Для транспортних засобів усіх категорій або окремих агрегатів (із видачею номерного знака) послуга коштує 1105 гривень (сама послуга - 350 гривень, бланк свідоцтва - 405 гривень, номерний знак - 350 гривень).

Для мотоциклів ця вартість складає 877 гривень, для причепів - 866 гривень, мопедів - 848 гривень.

Нагадаємо, в Україні перереєструвати авто можна також онлайн через застосунок "Дія". Зараз у "Дії" можна продати легкові автомобілі, мотоцикли та мопеди, переоформлення інших категорій поки недоступне.

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