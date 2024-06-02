RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Получение водительского удостоверения: обязательно ли учиться в автошколе

Фото: МВД объяснило, обязательно ли учиться в автошколе для получения водительского удостоверения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Процесс получения водительского удостоверения состоит из двух главных этапов - теоретического и практического экзамена. Обучение в автошколе обязательно для сдачи практики вождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Чтобы сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД, не обязательно проходить обучение в автошколе. К нему можно подготовиться самостоятельно и воспользоваться онлайн-тренажером по ПДД на сайте Главного сервисного центра МВД. Он отображает все вопросы, которые будут на экзамене.

Теоретический экзамен содержит 20 вопросов, а на его сдачу выделяют 20 минут. Во время теста допускается 2 ошибки, если больше - экзамен не сдан. Следующая попытка будет возможна не раньше чем через 10 дней.

Лица, проходившие теоретическую подготовку в автошколе, могут сдавать экзамен в течение года, пока действительно свидетельство о завершении обучения.

При этом сдать практический экзамен без обучения в автошколе - невозможно. Для этого необходимо свидетельство об окончании практического обучения. Оно действительно в течение двух лет.

В случае, если кандидат в водители не сдал практический экзамен, то следующая попытка может быть не раньше, чем через 10 календарных дней.

Первое водительское удостоверение выдается на два года.

Напомним, ранее мы объясняли, как добавить в "Дії" водительское удостоверение.

Также РБК-Украина рассказывало, что нужно для перерегистрации автомобиля во время войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел УкраиныВодительские праваВождениеВодители