Посвідчення водія у телефоні: як додати документ у "Дію"
Українці, які мають посвідчення водія, можуть отримати онлайн-документ у застосунку "Дія". Це відбувається автоматично після авторизації у застосунку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дія".
Як зазначається, після авторизації у застосунку посвідчення водія автоматично відобразиться в "Дії" за наявності всіх даних у реєстрі Міністерства внутрішніх справ.
Варто додати, що у "Дію" можна підтягнути посвідчення водії, які видані після 2013 року.
Що робити, якщо водійського немає в "Дії"
Якщо водійське посвідчення не підтягнулося автоматично, система не знайшла дані про документ у реєстрі МВС.
У такому випадку необхідно звернутися до найближчого сервісного центру МВС, щоб пройти верифікацію даних - https://hsc.gov.ua/.
Також можна написати електронне звернення щодо уточнення персональних даних (верифікації) до регіонального сервісного центру МВС за регіоном отримання документа. Детальніше про це за посиланням.
Після верифікації документ може з'явитися у застосунку "Дія".
Раніше РБК-Україна пояснювало, як обміняти посвідчення водія України за кордоном.
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