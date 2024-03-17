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Посвідчення водія у телефоні: як додати документ у "Дію"

Україна, Неділя 17 березня 2024 05:55
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Посвідчення водія у телефоні: як додати документ у "Дію" Фото: водійське посвідчення можна підтягнути у "Дію" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українці, які мають посвідчення водія, можуть отримати онлайн-документ у застосунку "Дія". Це відбувається автоматично після авторизації у застосунку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дія".

Як зазначається, після авторизації у застосунку посвідчення водія автоматично відобразиться в "Дії" за наявності всіх даних у реєстрі Міністерства внутрішніх справ.

Варто додати, що у "Дію" можна підтягнути посвідчення водії, які видані після 2013 року.

Що робити, якщо водійського немає в "Дії"

Якщо водійське посвідчення не підтягнулося автоматично, система не знайшла дані про документ у реєстрі МВС.

У такому випадку необхідно звернутися до найближчого сервісного центру МВС, щоб пройти верифікацію даних - https://hsc.gov.ua/.

Також можна написати електронне звернення щодо уточнення персональних даних (верифікації) до регіонального сервісного центру МВС за регіоном отримання документа. Детальніше про це за посиланням.

Після верифікації документ може з'явитися у застосунку "Дія".

Раніше РБК-Україна пояснювало, як обміняти посвідчення водія України за кордоном.

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Водійське посвідчення Дія Водії
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