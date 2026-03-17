UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

"Отримаємо більше воєн": Каллас жорстко відповіла на заклики нормалізувати відносини з Путіним

16:33 17.03.2026 Вт
2 хв
Голова дипломатії ЄС відкинула скандальну ідею прем'єра Бельгії
aimg Іван Носальський
Фото: Кая Каллас, голова дипломатії ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)

Євросоюз не може повернутися до нормальних відносин із Росією в її поточному вигляді. Апетит агресора від цього може тільки зрости.

Як передає РБК-Україна, про це глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила в інтерв'ю Reuters.

Читайте також: Путін і Трамп таємно обговорюють відновлення "Північних потоків", - Berliner Zeitung

Каллас прокоментувала заяву прем'єра Бельгії Барта Де Вевера про те, що європейські чиновники за зачиненими дверима нібито підтримують його ідею про нормалізацію відносин із Москвою.

"Я була за цими закритими дверима, коли ми говоримо про зустрічі лідерів, і я не бачу такого настрою", - звернула увагу чиновниця.

За її словами, якщо йдеться про переговори з Росією, то країнам Євросоюзу насамперед потрібно домовитися, про що говорити з агресором.

"Якщо ми просто повернемося до звичайного ведення справ, ми отримаємо більше того самого - більше воєн. Ми вже бачили це раніше, тому маємо бути дуже пильними і не давати Росії те, чого вона хоче, тому що її апетит тільки зростатиме", - наголосила Каллас.

Скандальна ідея прем'єра Бельгії

Нагадаємо, раніше прем'єр Бельгії Барт Де Вевер заявив про те, що Євросоюз нібито не може без підтримки США економічно задушити Росію або озброїти Україну настільки, щоб війна завершилася програшем Москви.

Тому глава бельгійського уряду запропонував ЄС укласти угоду з Росією - нормалізувати стосунки і відновити активний імпорт російських енергоносіїв.

Таку пропозицію розкритикували навіть члени правлячої коаліції в Бельгії. Після цього Де Вевер спробував пом'якшити свою ідею, уточнивши, що підтримує нормалізацію відносин із Москвою тільки після завершення війни РФ проти України.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ПутінЄвросоюзРосійська ФедераціяБельгіяВійна в Україні