"Получим больше войн": Каллас жестко ответила на призывы нормализовать отношения с Путиным

Каллас прокомментировала заявление премьера Бельгии Барта Де Вевера о том, что европейские чиновники за закрытыми дверьми якобы поддерживают его идею о нормализации отношений с Москвой.

"Я была за этими закрытыми дверями, когда мы говорим о встречах лидеров, и я не вижу такого настроя", - обратила внимание чиновница.

По ее словам, если речь идет о переговорах с Россией, то странам Евросоюза в первую очередь нужно договориться, о чем говорить с агрессором.

"Если мы просто вернемся к обычному ведению дел, мы получим больше того же - больше войн. Мы уже видели это раньше, поэтому должны быть очень бдительными и не давать России то, чего она хочет, потому что ее аппетит будет только расти", - подчеркнула Каллас.