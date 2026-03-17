"Отримаємо більше воєн": Каллас жорстко відповіла на заклики нормалізувати відносини з Путіним

Євросоюз не може повернутися до нормальних відносин із Росією в її поточному вигляді. Апетит агресора від цього може тільки зрости.

Як передає РБК-Україна , про це глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила в інтерв'ю Reuters .

Каллас прокоментувала заяву прем'єра Бельгії Барта Де Вевера про те, що європейські чиновники за зачиненими дверима нібито підтримують його ідею про нормалізацію відносин із Москвою.

"Я була за цими закритими дверима, коли ми говоримо про зустрічі лідерів, і я не бачу такого настрою", - звернула увагу чиновниця.

За її словами, якщо йдеться про переговори з Росією, то країнам Євросоюзу насамперед потрібно домовитися, про що говорити з агресором.

"Якщо ми просто повернемося до звичайного ведення справ, ми отримаємо більше того самого - більше воєн. Ми вже бачили це раніше, тому маємо бути дуже пильними і не давати Росії те, чого вона хоче, тому що її апетит тільки зростатиме", - наголосила Каллас.