"Отримаємо більше воєн": Каллас жорстко відповіла на заклики нормалізувати відносини з Путіним

16:33 17.03.2026 Вт
Голова дипломатії ЄС відкинула скандальну ідею прем'єра Бельгії
aimg Іван Носальський
"Отримаємо більше воєн": Каллас жорстко відповіла на заклики нормалізувати відносини з Путіним

Євросоюз не може повернутися до нормальних відносин із Росією в її поточному вигляді. Апетит агресора від цього може тільки зрости.

Як передає РБК-Україна, про це глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила в інтерв'ю Reuters.

Читайте також: Путін і Трамп таємно обговорюють відновлення "Північних потоків", - Berliner Zeitung

Каллас прокоментувала заяву прем'єра Бельгії Барта Де Вевера про те, що європейські чиновники за зачиненими дверима нібито підтримують його ідею про нормалізацію відносин із Москвою.

"Я була за цими закритими дверима, коли ми говоримо про зустрічі лідерів, і я не бачу такого настрою", - звернула увагу чиновниця.

За її словами, якщо йдеться про переговори з Росією, то країнам Євросоюзу насамперед потрібно домовитися, про що говорити з агресором.

"Якщо ми просто повернемося до звичайного ведення справ, ми отримаємо більше того самого - більше воєн. Ми вже бачили це раніше, тому маємо бути дуже пильними і не давати Росії те, чого вона хоче, тому що її апетит тільки зростатиме", - наголосила Каллас.

Скандальна ідея прем'єра Бельгії

Нагадаємо, раніше прем'єр Бельгії Барт Де Вевер заявив про те, що Євросоюз нібито не може без підтримки США економічно задушити Росію або озброїти Україну настільки, щоб війна завершилася програшем Москви.

Тому глава бельгійського уряду запропонував ЄС укласти угоду з Росією - нормалізувати стосунки і відновити активний імпорт російських енергоносіїв.

Таку пропозицію розкритикували навіть члени правлячої коаліції в Бельгії. Після цього Де Вевер спробував пом'якшити свою ідею, уточнивши, що підтримує нормалізацію відносин із Москвою тільки після завершення війни РФ проти України.

Новини
"Експерти готові негайно": Україна відновить "Дружбу" за європейські гроші, - ЄС
"Експерти готові негайно": Україна відновить "Дружбу" за європейські гроші, - ЄС
Аналітика
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО