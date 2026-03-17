"Получим больше войн": Каллас жестко ответила на призывы нормализовать отношения с Путиным

16:33 17.03.2026 Вт
Глава дипломатии ЕС отвергла скандальную идею премьера Бельгии
aimg Иван Носальский
Фото: Кая Каллас, глава дипломатии ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)

Евросоюз не может вернуться к нормальным отношениям с Россией в ее текущем виде. Аппетит агрессора от этого может только вырасти.

Как передает РБК-Украина, об этом глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила в интервью Reuters.

Читайте также: Путин и Трамп тайно обсуждают восстановление "Северных потоков", - Berliner Zeitung

Каллас прокомментировала заявление премьера Бельгии Барта Де Вевера о том, что европейские чиновники за закрытыми дверьми якобы поддерживают его идею о нормализации отношений с Москвой.

"Я была за этими закрытыми дверями, когда мы говорим о встречах лидеров, и я не вижу такого настроя", - обратила внимание чиновница.

По ее словам, если речь идет о переговорах с Россией, то странам Евросоюза в первую очередь нужно договориться, о чем говорить с агрессором.

"Если мы просто вернемся к обычному ведению дел, мы получим больше того же - больше войн. Мы уже видели это раньше, поэтому должны быть очень бдительными и не давать России то, чего она хочет, потому что ее аппетит будет только расти", - подчеркнула Каллас.

Скандальная идея премьера Бельгии

Напомним, ранее премьер Бельгии Барт Де Вевер заявил о том, что Евросоюз якобы не может без поддержки США экономически задушить Россию или вооружить Украину настолько, чтобы война завершилась проигрышем Москвы.

Поэтому глава бельгийского правительства предложил ЕС заключить сделку с Россией - нормализовать отношения и возобновить активный импорт российских энергоносителей.

Такое предложение раскритиковали даже члены правящей коалиции в Бельгии. После этого Де Вевер попытался смягчить свою идею, уточнив, что поддерживает нормализацию отношений с Москвой только после завершения войны РФ против Украины.

"Эксперты готовы немедленно": Украина восстановит "Дружбу" за европейские деньги, - ЕС
"Эксперты готовы немедленно": Украина восстановит "Дружбу" за европейские деньги, - ЕС
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО