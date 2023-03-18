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Отримає нові повноваження. У Раду надійшла заява про відставку Федорова

Фото: Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В суботу, 18 березня, у Верховній раді України була зареєстрована заява про відставку міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.

"У Верховній раді України зареєстрована заява про відставку віце-прем'єр-міністра України - Міністра цифрової трансформації України Федорова Михайла Альбертовича", - йдеться у повідомленні.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні повідомляв, що Федоров отримає нові повноваження.

"Крім того, віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров займатиметься ще низкою напрямків, крім диджиталізації. Його майбутня посада - віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, що сьогодні, 18 березня, у Верховній раді України були зареєстровані заяви про відставку міністра освіти та науки України Сергія Шкарлета та міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна.

Наступного тижня у Кабміні планується низка кадрових перестановок. Одна з них - звільнення міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.

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