Получит новые полномочия. В Раду поступило заявление об отставке Федорова

В субботу, 18 марта, в Верховной раде Украины было зарегистрировано заявление об отставке министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram .

"Кроме того, вице-премьер-министр Михаил Федоров будет заниматься еще рядом направлений, кроме диджитализации. Его будущая должность - вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины", - заявил Шмыгаль.

"В Верховной раде Украины зарегистрировано заявление об отставке вице-премьер-министра Украины – Министра цифровой трансформации Украины Федорова Михаила Альбертовича", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня, 18 марта, в Верховной раде Украины были зарегистрированы заявления об отставке министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета и министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Павла Рябикина.

На следующей неделе в Кабмине планируется ряд кадровых перестановок. Одна из них - увольнение министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.