Отравление в Тернополе: количество пострадавших выросло вдвое

Число пострадавших в результате отравления в Тернопольском профессиональном колледже с усиленной военной подготовкой возросло более чем вдвое. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным правоохранителей, по состоянию на 11:00 за медицинской помощью обратились 25 студентов колледжа, которые 18 февраля питались в столовой учебного заведения. Все пациенты в возрасте от 15 до 18 лет жалуются на общую слабость и диарею.

"Обедали в столовой колледжа 153 студентов, а ужинали - 100. Потерпевшие также утверждают, что не все в день отравления там питались. Состояние детей не тяжелое", - рассказали в полиции.

Отмечается, что на месте происшествия работают правоохранители и эксперты Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Сведения о массовом отравлении было внесено в Единый реестр досудебных расследований в соответствии со статьей 325 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тернопольском профессиональном колледже с усиленной военной подготовкой произошло массовое отравление студентов. Сначала было известно о 12 пострадавших, однако позже число выросло до 17.

Также РБК-Украина писало, что в конце января в Ивано-Франковскую областную клиническую инфекционную больницу с предварительным диагнозом "пищевая токсикоинфекция" госпитализировали 7 иностранных студентов медуниверситета.