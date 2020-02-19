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В Тернополе в колледже массово отравились ученики

Новости » Происшествия     19.02.2020 - 08:11
В Тернополе в колледже массово отравились ученики
Иллюстративное фото (stan.kz)

У пострадавших пищевое отравление

В столовой Тернопольского профессионального колледжа с усиленной военной подготовкой отравились 12 учеников. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, у пострадавших пищевое отравление.

"19 февраля в ГСЧС поступила информация, что в инфекционное отделение Збаражской ЦРБ, с предварительным диагнозом пищевое отравление госпитализированы 12 учащихся (2003 - 2005 г.н.), которые употребляли пищу в столовой Тернопольского профессионального колледжа с усиленной военной подготовкой", - говорится в сообщении.

Напомним, в селе Славское (Львовская область) в отеле отравились 14 человек, из них 4 ребенка.

Ранее в Ивано-Франковскую областную клиническую инфекционную больницу с предварительным диагнозом "пищевая токсикоинфекция" госпитализировали 7 иностранных студентов медуниверситета.

РБК-Украина сообщало, что в Одесской области в результате отравления шаурмой в инфекционную больницу был госпитализирован 41 человек, среди которых 10 детей.

Добавим, группа воспитанников Бугского дошкольного образовательного заведения были доставлены в больницу с симптомами отравления.

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