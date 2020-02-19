Отруєння у Тернопілі: кількість постраждалих зросла вдвічі

Кількість постраждалих в результаті отруєння в Тернопільському професійному коледжі з посиленою військовою підготовкою зросла більш ніж вдвічі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За даними правоохоронців, станом на 11:00 за медичною допомогою звернулися 25 студентів коледжу, які 18 лютого харчувалися в їдальні навчального закладу. Всі пацієнти віком від 15 до 18 років скаржаться на загальну слабкість та діарею.

"Обідали в їдальні коледжу 153 студентів, а вечеряли - 100. Потерпілі також стверджують, що не всі в день отруєння там харчувалися. Стан дітей не важкий", - розповіли в поліції.

Зазначається, що на місці події працюють правоохоронці та експерти Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Відомості про масове отруєння було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно зі статтею 325 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Тернопільському професійному коледжі з посиленою військовою підготовкою сталося масове отруєння студентів. Спочатку було відомо про 12 постраждалих, однак пізніше кількість зросла до 17.

Також РБК-Україна писало, що наприкінці січня в Івано-Франківську обласну клінічну інфекційну лікарню з попереднім діагнозом "харчова токсикоінфекція" госпіталізували 7 іноземних студентів медуніверситету.