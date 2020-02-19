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В Тернополе выросло количество отравившихся учеников

Новости » Происшествия     19.02.2020 - 10:57
В Тернополе выросло количество отравившихся учеников
Иллюстративное фото (stan.kz)

Не все дети питались в столовой колледжа

Количество пострадавших в результате пищевого отравления в Тернопольском профессиональном колледже с усиленной военной подготовкой увеличилось до 17 человек. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Тернопольской области.

Сообщается, что все госпитализированные возрастом от 15 до 18 лет. Среди них 5 девушек и 12 мальчиков. Еще три человека проходят обследование.

"Все дети жаловались на общую слабость и диарею. У части несовершеннолетних первые симптомы начали проявляться еще днем, 18 февраля. У остальных - под вечер", - отметили в полиции.

На данный момент правоохранители устанавливают причины массового отравления. В столовой колледжа отбираются образцы еды, проверяются продукты, которые ученики привезли из дома. По словам пострадавших, не все в день отравления питались в общей столовой, однако их угощал товарищ домашней едой. Состояние детей не тяжелое.

Ранее РБК-Украина писало, что в Ивано-Франковскую областную клиническую инфекционную больницу с предварительным диагнозом "пищевая токсикоинфекция" госпитализировали 7 иностранных студентов медуниверситета.

Также сообщалось, что во Львовской области на горнолыжном курорте Славское в отеле отравились 14 человек, из них 4 ребенка.

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Новости Украины ученияотравлениеТернопольская область
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