ua ru
Ср, 27 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Отработали и улетели. Россияне даже не успевают засечь пилотов ВСУ на радарах, - перехват

Новина українською →
Среда 27 июля 2022 16:54
Отработали и улетели. Россияне даже не успевают засечь пилотов ВСУ на радарах, - перехват Фото: пилоты ВСУ так ловко бомбят оккупантов, что те даже не успевают засечь их на радарах (armyinform)
Автор: Елизавета Драбкина

Пилоты Вооруженных сил Украины так ловко бомбят российских оккупантов, что те даже не успевают засечь их на своих радарах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на перехват разговора СБУ.

"Мы сидим, слушаем переговоры. И там говорят, ну наши, зенитчики: готовность номер 1, скоро прилетят, в течение 10-15 минут, два самолета. Следующее послание говорят: они уже отработали по нам и улетели. Всё, отбой", - рассказывает оккупант из-под Херсона родителям в перехваченной разговоре.

Отмечается, что это не задержка связи у захватчиков, а высший пилотаж украинских военных.

При этом россияне продолжают активно применять запрещенные виды вооружений - фосфорные и кассетные боеприпасы.

"Фосфором их хр*начим, су*а. Фосфоры, кассеты… Вообще плевать… Там все плавится… Зато ночью очень красиво выглядит", - говорит оккупант.

Напомним, в перехвате разговора оккупант рассказывал, как россияне в пьяном состоянии занимаются беспределом, обстреливая села в Украине.

Кроме того, оккупанты жалуются на собственную артиллерию, поскольку она стреляет по их же позициям.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Война России против Украины
NEWS
Карта войны в Украине: что происходит на фронтах 27 июля
Карта войны в Украине: что происходит на фронтах 27 июля
DAILY
"Нафтогаз" вошел в дефолт. Компания не заплатила долг и обвинила в этом Кабмин
Юрий Дощатовспециальный корреспондент "Нафтогаз" вошел в дефолт. Компания не заплатила долг и обвинила в этом Кабмин