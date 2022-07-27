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Відпрацювали і полетіли. Росіяни навіть не встигають засікти пілотів ЗСУ на радарах, - перехоплення

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Середа 27 липня 2022 16:54
Відпрацювали і полетіли. Росіяни навіть не встигають засікти пілотів ЗСУ на радарах, - перехоплення Фото: пілоти ЗСУ так вправно бомблять окупантів, що ті навіть не встигають засікти їх на радарах (armyinform)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Пілоти Збройних сил України так вправно бомблять російських окупантів, що ті навіть не встигають засікти їх на своїх радарах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на перехоплення розмови СБУ.

"Ми сидимо, слухаємо переговори. І там кажуть, ну наші, зенітники: готовність номер 1, незабаром прилетять, протягом 10-15 хвилин, два літаки. Наступне послання кажуть: вони вже відпрацювали і полетіли. Все, відбій", - розповідає окупант з-під Херсону батькам у перехопленій розмові.

Зазначається, що це не затримка зв’язку у загарбників, а вищий пілотаж українських військових.

Натомість росіяни продовжують активно застосовувати заборонені види озброєнь - фосфорні і касетні боєприпаси.

"Фосфором їх хр*начимо, су*а. Фосфори, касети... Взагалі начхати... Там все плавиться... Зате вночі дуже гарно виглядає", - каже окупант.

Нагадаємо, в перехопленні розмови окупант розповідав, як росіяни у п'яному стані займаються свавіллям, обстрілюючи села в Україні.

Крім того, окупанти скаржаться на власну артилерію, оскільки вона стріляє по їхніх же позиціях.

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