Пьяные оккупанты обстреляли село для развлечения. Новый перехват ГУР
Российские оккупанты занимаются произволом, обстреливая села в Украине для развлечения, находясь в пьяном состоянии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват ГУР разговора оккупанты с матерью.
"Нажрались и гранатометами в село всадили. Он над людьми здесь издевался. У него пуля свистит в голове", - говорит он.
К тому же оккупант жалуется матери, что его подразделение не отпускают на ротацию, несмотря на то, что все документы для этого давно готовы.
Он также не скрывает, что занимается мародерством.
Как сообщалось, ранее российские военные расстреляли из танка 56 пожилых людей в Кременной Луганской области. Все они находились в доме престарелых.
Также российские военные обстреляли мирное население на горе Кременец в оккупированном Изюме Харьковской области. Один человек погиб, 10 ранены.
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