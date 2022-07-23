Пьяные оккупанты обстреляли село для развлечения. Новый перехват ГУР

Российские оккупанты занимаются произволом, обстреливая села в Украине для развлечения, находясь в пьяном состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват ГУР разговора оккупанты с матерью.

"Нажрались и гранатометами в село всадили. Он над людьми здесь издевался. У него пуля свистит в голове", - говорит он.

К тому же оккупант жалуется матери, что его подразделение не отпускают на ротацию, несмотря на то, что все документы для этого давно готовы.

Он также не скрывает, что занимается мародерством.