Отопительный сезон продолжается в регионах, в которых много переселенцев

"Регионы, которые первыми получили удар от россиян, были вынуждены, к сожалению, преждевременно прекратить теплоснабжение (например, в Донецкой, Луганской, Николаевской, Запорожской областях, городе Чернигове)", - заявил Чернышев.

Он также отметил, что решение о прекращении теплоснабжения досрочно приняли и некоторые органы местного самоуправления в регионах, где не ведутся активные боевые действия. Речь идет о таких областях как Кировоградская, Одесская, Полтавская, Черкасская и городах Киев и Днепр.

"Но мы благодарим потребителей, которые с пониманием отнеслись к этому!" - добавил Чернышев.