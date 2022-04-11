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Отопительный сезон продолжается в регионах, в которых много переселенцев

Фото: отопительный сезон продолжается в некоторых регионах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В некоторых регионах Украины из-за военных действий отопительный сезон пришлось завершить досрочно. При этом отопительный сезон продолжается в штатном режиме в тех регионах, которые приняли много переселенцев из зон боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышева.

"Регионы, которые первыми получили удар от россиян, были вынуждены, к сожалению, преждевременно прекратить теплоснабжение (например, в Донецкой, Луганской, Николаевской, Запорожской областях, городе Чернигове)", - заявил Чернышев.

Он также отметил, что решение о прекращении теплоснабжения досрочно приняли и некоторые органы местного самоуправления в регионах, где не ведутся активные боевые действия. Речь идет о таких областях как Кировоградская, Одесская, Полтавская, Черкасская и городах Киев и Днепр.

"Но мы благодарим потребителей, которые с пониманием отнеслись к этому!" - добавил Чернышев.

Напомним, по данным аналитиков, российские оккупанты готовят наступление на Днепр через Изюм Харьковскую область.

Мы также писали о том, что в Харьковской области после обстрелов врага погибли 10 мирных жителей.

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Отопительный сезонВойна России против Украины