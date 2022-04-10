В Харьковской области после обстрелов врага погибли 10 мирных жителей
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов поделился подробностями очередных атак российских оккупантов против мирных жителей региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал руководителя ОВА.
Глава области констатировал продолжение атак на мирное население. За день враг обстреливал гражданскую инфраструктуру Балаклеи, Песочина, были сильные обстрелы в Золочеве, Дергачах.
"К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирных жителей. По состоянию на данный момент известно об 11 пострадавших, погибли 10 человек, среди них – 1 ребенок", – заявил Синегубов.
Он также добавил, что горячей точкой Харьковщины остается Изюм. Вооруженные силы Украины там ночью уничтожили колонну танков армии РФ.
К слову, Вооруженные силы уничтожили 26 оккупантов за день на востоке Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.