RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Опалювальний сезон триває в регіонах, в яких багато переселенців

Фото: опалювальний сезон триває в деяких регіонах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У деяких регіонах України через військові дії опалювальний сезон довелося завершити достроково. При цьому опалювальний сезон триває в штатному режимі в тих регіонах, які прийняли багато переселенців із зон бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра розвитку громад і територій України Олексія Чернишова.

"Регіони, які першими отримали удар від росіян, були змушені, на жаль, передчасно припинити теплопостачання (наприклад, у Донецькій, Луганській, Миколаївській, Запорізькій областях, місті Чернігові)", - заявив Чернишов.

Він також зазначив, що рішення про припинення теплопостачання достроково прийняли і деякі органи місцевого самоврядування в регіонах, де не ведуться активні бойові дії. Йдеться про такі області як Кіровоградська, Одеська, Полтавська, Черкаська та міста Київ і Дніпро.

"Але ми дякуємо споживачам, які з розумінням поставилися до цього!" - додав Чернишов.

Нагадаємо, за даними аналітиків, російські окупанти готують наступ на Дніпро через Ізюм Харківську область.

Ми також писали про те, що в Харківській області після обстрілів ворога загинули 10 мирних жителів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Опалювальный сезонВійна Росії проти України