Опалювальний сезон триває в регіонах, в яких багато переселенців

"Регіони, які першими отримали удар від росіян, були змушені, на жаль, передчасно припинити теплопостачання (наприклад, у Донецькій, Луганській, Миколаївській, Запорізькій областях, місті Чернігові)", - заявив Чернишов.

Він також зазначив, що рішення про припинення теплопостачання достроково прийняли і деякі органи місцевого самоврядування в регіонах, де не ведуться активні бойові дії. Йдеться про такі області як Кіровоградська, Одеська, Полтавська, Черкаська та міста Київ і Дніпро.

"Але ми дякуємо споживачам, які з розумінням поставилися до цього!" - додав Чернишов.