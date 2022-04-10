ru ua
Вс, 10 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты готовят наступление на Днепр через Изюм, - аналитики

Новина українською →
Воскресенье 10 апреля 2022 23:15
Оккупанты готовят наступление на Днепр через Изюм, - аналитики Фото: оккупанты готовят наступление на Днепр из-за изюма (фото facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Сергей Пышкин

Аналитики считают, что Российская Федерация может прибегнуть к нападению на Днепр. Атаку будет проводить через Изюм.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Оценка была сделана в соответствии со спутниковыми снимками, на которых видны сотни военных машин, движущихся через Большой Бурлук в направлении Изюма.

В то же время бои вокруг Изюма усилились после того, как Россия заявила о намерении сосредоточить боевые действия на востоке, выведя свои войска с севера.

"Мы уже несколько дней говорим о том, что Изюм так важен для них, потому что он находится почти в центре Донбасса, к западу от него", - заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

Оккупантам нужен Изюм для удерживания боевых рубежей на западном направлении и чтобы позволить продвинуться к Днепру,а также другим стратегическим городам Донбасса.

Война России против Украины длится сорок шесть дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Днепр
NEWS
46-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
46-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну