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"Настав час покласти цьому край". Байден написав листа демократам про свою участь у виборах

Понеділок 08 липня 2024 17:18
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"Настав час покласти цьому край". Байден написав листа демократам про свою участь у виборах Фото: Джо Байден (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Сполучеих Штатів Джо Байден заявив колегам-демократам, що він залишиться в президентських перегонах у 2024 році. Таким чином він намагається придушити внутрішньопартійний бунт проти його кампанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вloomberg.

Зазначається, що Байден надіслав демократам лист на фону заяв щодо його можливої відставки.

"Я твердо вирішив залишитися в цих перегонах, пройти їх до кінця і перемогти Дональда Трампа. Питання про те, як рухатися далі, добре обговорюється вже більше тижня. І настав час покласти цьому край", - написав Байден у листі.

Вибори в США

У листопаді цього року в Штатах пройдуть вибори президента Наразі основними кандидатами є нинішній президент Джо Байден та колишній - Дональд Трамп.

Зокрема, у червні вони взяли участь в дебатах. Тоді за оцінками експертів переможцем дебатів став Трамп. При цьому виступ Байдена був настільки провальним, що Демократичну партію закликали змінити кандидата в президенти.

Пізніше Байден визнав, що виступив невдало, однак заявив, що не планує зніматися з виборів.

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