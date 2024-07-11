В окружении Байдена считают, что его шансы победить Трампа равны нулю, - NBC
В США демократы считают, что американскому президенту Джо Байдену нужно отказаться от участия в выборах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
Несколько ближайших соратников президента Джо Байдена, включая трех людей, которые непосредственно участвуют в его переизбрании, заявили, что сейчас считают его шансы на победу над его оппонентом бывшим президентом Дональдом Трампом равными нулю.
"Ему нужно выйти... Он никогда не оправится от этого", - сказал один из представителей кампании Байдена.
К числу демократов, которые считают, что он должен пересмотреть свое решение об участии в гонке, присоединились помощники, оперативники и чиновники, которым поручено вести его кампанию к победе.
Те, кто разговаривал с NBC News, сказали, что мнение о том, что он должен выйти из кампании и передать номинацию от демократов кому-то другому - скорее всего, вице-президенту Камале Харрис - широко распространено даже в рядах кампании и внешних демократических структур, которые ее поддерживают.
"Никто из участников кампании не думает, что у него есть путь", - сказал второй человек, работающий над его избранием.
В то же время еще один человек, близкий к предвыборной кампании, сказал, что нынешняя ситуация - вопрос вокруг когнитивных способностей Байдена, нехватка финансирования и все больше опросов, которые показывают, что поддержка Байдена падает.
Заметим, что уже две недели Байден пытается стабилизировать свою предвыборную кампанию после фиаско в дебатах в конце июня. В конце концов, решение о том, останется ли нынешний президент США в гонке за кресло, зависит от Байдена, и пока президент настаивал, что он никуда не уйдет.
Напомним, РБК-Украина подготовило материал, в котором объясняется, как дебаты повлияли на поддержку избирателями двух основных кандидатов на выборах в США.
Мы также сообщали, что на днях Байден написал письмо демократам о своем участии в выборах.
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