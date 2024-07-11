В окружении Байдена считают, что его шансы победить Трампа равны нулю, - NBC

В США демократы считают, что американскому президенту Джо Байдену нужно отказаться от участия в выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

Несколько ближайших соратников президента Джо Байдена, включая трех людей, которые непосредственно участвуют в его переизбрании, заявили, что сейчас считают его шансы на победу над его оппонентом бывшим президентом Дональдом Трампом равными нулю.

"Ему нужно выйти... Он никогда не оправится от этого", - сказал один из представителей кампании Байдена.

К числу демократов, которые считают, что он должен пересмотреть свое решение об участии в гонке, присоединились помощники, оперативники и чиновники, которым поручено вести его кампанию к победе.

Те, кто разговаривал с NBC News, сказали, что мнение о том, что он должен выйти из кампании и передать номинацию от демократов кому-то другому - скорее всего, вице-президенту Камале Харрис - широко распространено даже в рядах кампании и внешних демократических структур, которые ее поддерживают.

"Никто из участников кампании не думает, что у него есть путь", - сказал второй человек, работающий над его избранием.