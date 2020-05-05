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Відносна більшість українців підтримують визнання вояків УПА

Новини » Суспільство     05.05.2020 - 12:15
Відносна більшість українців підтримують визнання вояків УПА
Фото: прапор УПА (bylbashok.livejournal.com)

Проти визнання вояків УПА борцями за незалежність виступають лише 22% українців

Визнання вояків Української повстанської армії (УПА) борцями за незалежність України підтримують 44% українців, ще 22% - проти цього рішення; для 16% це байдуже і ще 17% громадян не визначилися із відповіддю. Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС.

Відносна більшість українців підтримують визнання вояків УПА

Як зазначають соціологи, очікувано більш схвально до цього рішення ставляться на Заході та в Центрі. Визнання воїнів УПА борцями за незалежність у Східному та Південному регіонах підтримують та не підтримують приблизно однакові частки по 30% громадян.

Дослідження проведене фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 17 по 22 квітня 2020 року в усіх регіонах України крім окупованих Росією територій. Дослідження проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, у грудні 2018 року Верховна рада ухвалила закон про посилення соціального захисту учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті, яким статус учасників дій надається воякам УПА.

Нагадаємо, у липні Кабінет міністрів затвердив порядок надання статусу учасника бойових дій особам, які визнані борцями за незалежність України у XX столітті, зокрема воякам УПА.

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