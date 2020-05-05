Відносна більшість українців підтримують визнання вояків УПА

Фото: прапор УПА (bylbashok.livejournal.com)

Проти визнання вояків УПА борцями за незалежність виступають лише 22% українців

Визнання вояків Української повстанської армії (УПА) борцями за незалежність України підтримують 44% українців, ще 22% - проти цього рішення; для 16% це байдуже і ще 17% громадян не визначилися із відповіддю. Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС.

Як зазначають соціологи, очікувано більш схвально до цього рішення ставляться на Заході та в Центрі. Визнання воїнів УПА борцями за незалежність у Східному та Південному регіонах підтримують та не підтримують приблизно однакові частки по 30% громадян.

Дослідження проведене фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 17 по 22 квітня 2020 року в усіх регіонах України крім окупованих Росією територій. Дослідження проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, у грудні 2018 року Верховна рада ухвалила закон про посилення соціального захисту учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті, яким статус учасників дій надається воякам УПА.

Нагадаємо, у липні Кабінет міністрів затвердив порядок надання статусу учасника бойових дій особам, які визнані борцями за незалежність України у XX столітті, зокрема воякам УПА.