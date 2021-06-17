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Без отмены контроля НАПК за деньгами партий: Рада хочет изменить госфинансирование

Автор: Юлия Струк

Верховная рада не будет отменять контроль Национального агентства по предотвращению коррупции за финансами партий. Народные депутаты приняли за основу законопроект №5253-1 об изменении порядка госфинансирования партий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 319 парламентариев.

Этот проект уточняет отдельные основания для приостановления и прекращения госфинансирования уставной деятельности партии.

Партиям разрешают в случае выявления обстоятельств, служащих основаниями для приостановления или прекращения госфинансирования, их устранять или предоставлять письменные объяснения с необходимыми документами, доказательствами до принятия решения о приостановлении или прекращении финансирования.

В законе прописаны дополнительные требования по поводу обоснованности и обнародования решений Нацагентства по предотвращению коррупции о приостановлении или прекращении госфинансирования партии.

Согласно документу, повышается до 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц размер разногласий между сведениями, указанными в отчете партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, и достоверными сведениями, для остановки или прекращения госфинансирования.

Напомним, ранее правовой комитет рекомендовал ВР одобрить этот закон, а основной №5253 - отменить.

Как писало РБК-Украина, ранее комитет по вопросам антикоррупционной политики раскритиковал законопроект №5253, отменяющий контроль НАПК за финансами партий.

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партияВерховная РадаНАПК