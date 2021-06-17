Раде рекомендуют не отменять контроль НАПК за финансами партий

Верховной раде рекомендуют не отменять контроль Национального агентства по предотвращению коррупции за финансами партий. Комитет по вопросам правовой политики рекомендует ВР принять законопроект №5253-1.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

При этом законопроект №5253 предлагает такой контроль отменить.

Народный депутат Олег Макаров, представляя этот документ, напомнил, что в 2015 году ввели государственное финансирование политических партий.

По его словам, опыт показал, что не четко установлены полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"Нужно усовершенствовать порядок, что поможет НАПК эффективно работать, а политическим партиям работать более уверенно", - сказал Макаров.

Подчеркивается, что НАПК не поддержало законопроект №5253. Заместитель главы ведомства Иван Пресняков отметил, что в случае принятия документа фактическая деятельность НАПК по проверке отчетов политических партий будет нивелирована.

Пресняков обратил внимание, что механизм прекращения финансирования партий доказал свою эффективность, ведь партии впоследствии подавали исправленную информацию.

"Альтернативный законопроект №5253-1 в отличие от основного не содержит коррупционного риска лишения права НАПК проверять партийные финансы на предмет фиктивности", - говорится в сообщении.

Этот проект уточняет отдельные основания для приостановления и прекращения госфинансирования уставной деятельности партии; дает возможность партиям в случае выявления обстоятельств, служащих основаниями для приостановления или прекращения госфинансирования, их устранять или предоставлять письменные объяснения с необходимыми документами, доказательствами до принятия решения о приостановлении или прекращении финансирования.

Устанавливаются дополнительные требования по поводу обоснованности и обнародования решений Нацагентства по предотвращению коррупции о приостановлении или прекращении госфинансирования партии.

Согласно закону, повышается до 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц размер разногласий между сведениями, указанными в отчете партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, и достоверными сведениями, для остановки или прекращения госфинансирования.

"Комитет рекомендует принять за основу законопроект об усовершенствовании правового регулирования финансирования деятельности политических партий, №5253-1, а законопроект №5253 - отклонить", - говорится в сообщении.