Без скасування контролю НАЗК за грошима партій: Рада хоче змінити держфінансування

"За" проголосували 319 парламентаріїв.

Цей проект уточнює окремі підстави для зупинення та припинення державного фінансування статутної діяльності партії.

Партіям дозволяють у разі виявлення обставин, які є підставами для зупинення або припинення державного фінансування, їх усувати або надавати письмові пояснення з необхідними документами, доказами до прийняття рішення про призупинення або припинення фінансування.

У законі прописані додаткові вимоги з приводу обгрунтованості і оприлюднення рішень Нацагентства по запобіганню корупції про призупинення або припинення державного фінансування партії.

Згідно з документом, підвищується до 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб розмір розбіжностей між відомостями, зазначеними у звіті партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, і достовірними даними, для зупинення чи припинення державного фінансування.