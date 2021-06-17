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Без скасування контролю НАЗК за грошима партій: Рада хоче змінити держфінансування

Автор: Юлія Струк

Верховна рада не буде скасовувати контроль Національного агентства по запобіганню корупції за фінансами партій. Народні депутати прийняли за основу законопроект №5253-1 про зміну порядку державного фінансування партій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 319 парламентаріїв.

Цей проект уточнює окремі підстави для зупинення та припинення державного фінансування статутної діяльності партії.

Партіям дозволяють у разі виявлення обставин, які є підставами для зупинення або припинення державного фінансування, їх усувати або надавати письмові пояснення з необхідними документами, доказами до прийняття рішення про призупинення або припинення фінансування.

У законі прописані додаткові вимоги з приводу обгрунтованості і оприлюднення рішень Нацагентства по запобіганню корупції про призупинення або припинення державного фінансування партії.

Згідно з документом, підвищується до 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб розмір розбіжностей між відомостями, зазначеними у звіті партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, і достовірними даними, для зупинення чи припинення державного фінансування.

Нагадаємо, раніше правовий комітет рекомендував ВР схвалити цей закон, а основний №5253 - скасувати.

Як писало РБК-Україна, раніше комітет з питань антикорупційної політики розкритикував законопроект №5253, який скасовує контроль НАЗК за фінансами партій.

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