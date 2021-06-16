Комитет Рады раскритиковал законы, отменяющие контроль НАПК за финансами партий

Комитет Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики раскритиковал законопроекты, отменяющие контроль Нацагентства по предотвращению коррупции за финансами партий. Речь идет о проектах №№5253-5253-1.

"При рассмотрении законопроекта №5253 народные депутаты обратили внимание на учет разъяснений комитета и уменьшение неопределенности. Комитет предлагает внести уточнение, распространив ограничения на использование средств государственной финансовой поддержки политических партий на доходы, полученные от пребывания таких средств на депозитном счете", - сказано в сообщении.

Комитет подчеркивает, что формулировка статьи 17 законопроекта может привести к коррупционным рискам, в частности, к потере потенциальной возможности НАПК выполнять свои функции в части проверки финансовых отчетов политпартий.

В статье указано, что НАПК "не уполномочено предоставлять правовую оценку качества работ или услуг, которые предоставлялись политической партии, их целесообразности для деятельности политической партии, а также устанавливать фиктивность сделок и хозяйственных операций с участием политической партии, самостоятельно устанавливать соответствие рыночной стоимости предоставленных услуг".

Таким образом, Нацагентство не сможет обнаруживать получение партиями товаров или услуг по существенно завышенной или заниженной стоимости, а также не сможет проверять, имели ли место указанные в отчетах деловые операции.

"Аналогичные замечания члены комитета высказали к альтернативному законопроекту №5253-1", - указано в сообщении.