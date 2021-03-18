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Отмена перевода часов: Раде рекомендуют окончательно одобрить закон

Автор: Юлия Струк

Комитет по вопросам экономического развития рекомендует Верховной раде окончательно отменить перевод часов в нашей стране. Парламенту рекомендуют принять во втором чтении соответствующий законопроект №4201 об исчислении времени в Украине.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

В закон добавили определение "сезонного перехода времени".

Документ определяет, что на территории Украины исчисление времени происходит по киевскому времени, которое является единым для всей территории, и не осуществляется сезонный переход времени; киевское время применяется для всех правоотношений, возникающих на территории Украины.

"Закон вступит в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и Кабинет министров в течение двух месяцев должен привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с законом, а также в 2022 году проинформировать Верховную раду о состоянии его выполнения", - сказано в сообщении.

При этом авторы законопроекта настаивают, чтобы Украина не переходила на летнее время, поскольку тогда произойдет переход со второго в третий часовой пояс в шкале Всемирного координированного времени.

В Раде обращают внимание, что для выполнения данного условия необходимо, чтобы законопроект вступил в силу до последнего воскресенья марта.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде по результатам рассмотрения законопроекта во втором чтении принять его в целом с технико-юридической доработкой", - говорится в сообщении.

Напомним, за основу соответствующий закон Рада приняла в начале марта.

Как писало РБК-Украина, сейчас работа Верховной рады заблокирована из-за рассмотрения поправок к земельной реформе. Поэтому парламентарии могут рассматривать другие законопроекты только на внеочередных заседаниях.

Хотя в начале недели парламент планировал окончательно отменить перевод часов уже на этой неделе

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Новости Украины Верховная Радаперевод часов
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